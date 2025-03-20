20.03.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Узбекистан
Узбекистан
3-2-2-2-1
1
Юсупов
18
Абдуллаев
2
Хусанов
5
Ашурматов
4
Сайфиев
3
Алижонов
7
Шукуров
9
Хамробеков
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
4-1-3-2
1
Токотаев
14
Мищенко
4
3
Козубаев
2
Кичин
8
Зарыпбеков
23
Атабаев
12
Абдурахманов
20
21
Мерк
7
Кожо
10
Машарипов
6
Мозговой
6
Мозговой
10
Машарипов
7
Шукуров
10
Жиянов
10
Жиянов
7
Шукуров
23
Атабаев
10
Алыкулов
10
Алыкулов
23
Атабаев
Остались в запасе
Узбекистан
Киргизия
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
30
Amir Zhaparov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
30
Amir Zhaparov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча Узбекистан - Киргизия
4
1
1
Всего ударов по воротам
25
1
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
13
10
Офсайды
3
0
Количество передач
698
257
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против Киргизии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Киргизия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»