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  • Узбекистан – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Узбекистан – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 17:50
Узбекистан
20.03.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 7 тур
1 : 0
Завершен
Киргизия
40' Х. Алижонов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К) ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
(К) ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
20
Adilet Kanybekov
ЦП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Киргизия
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
30
Amir Zhaparov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
3-2-2-2-1
1
Юсупов
18
Абдуллаев
2
Хусанов
5
Ашурматов
4
Сайфиев
3
Алижонов
7
Шукуров
9
Хамробеков
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
4-1-3-2
1
Токотаев
14
Мищенко
4
3
Козубаев
2
Кичин
8
Зарыпбеков
23
Атабаев
12
Абдурахманов
20
21
Мерк
7
Кожо
10
Машарипов
6
Мозговой
6
Мозговой
10
Машарипов
7
Шукуров
10
Жиянов
10
Жиянов
7
Шукуров
23
Атабаев
10
Алыкулов
10
Алыкулов
23
Атабаев
Остались в запасе
Узбекистан
Киргизия
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
30
Amir Zhaparov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
13
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
21
D. Komilov
ЦЗ
17
Абдурауф Буриев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
35
Kurmanbek Nurlanbekov
ВР
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
12
Arsen Sharshenbekov
ЦП
30
Amir Zhaparov
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча Узбекистан - Киргизия
4
1
1
Всего ударов по воротам
25
1
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
13
10
Офсайды
3
0
Количество передач
698
257
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против Киргизии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Киргизия

Узбекистан – Киргизия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Киргизия Узбекистан
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