10.09.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 2 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Киргизия
Киргизия
3-3-2-1-1
1
Токотаев
18
Жыргалбек уулу
2
Кичин
3
Козубаев
14
Мищенко
8
Зарыпбеков
6
Браузман
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
22
Шукуров
7
Кожо
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
5
Ашурматов
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
7
Шукуров
11
Урунов
10
Машарипов
14
Шомуродов
18
Жыргалбек уулу
10
Алыкулов
10
Алыкулов
18
Жыргалбек уулу
5
Ашурматов
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
11
Урунов
20
Эркинов
20
Эркинов
11
Урунов
10
Машарипов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
10
Машарипов
Остались в запасе
Киргизия
Узбекистан
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Киргизия - Узбекистан
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
4
8
Офсайды
2
1
Количество передач
380
633
Сейвы
6
0
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против Узбекистана, 2 тур отборочных матчей на ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Узбекистан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»