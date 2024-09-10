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  • Киргизия – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Киргизия – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 15:50
Киргизия
10.09.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 2 тур
2 : 3
Завершен
Узбекистан
15' Ж. Кожо 35' О. Абдурахманов
17' Э. Шомуродов 45+1' Х. Аликулов 72' О. Урунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
(К) ЛЗ
14
Александр Мищенко
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
(К) ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Киргизия
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Токотаев
18
Жыргалбек уулу
2
Кичин
3
Козубаев
14
Мищенко
8
Зарыпбеков
6
Браузман
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
22
Шукуров
7
Кожо
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
5
Ашурматов
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
7
Шукуров
11
Урунов
10
Машарипов
14
Шомуродов
18
Жыргалбек уулу
10
Алыкулов
10
Алыкулов
18
Жыргалбек уулу
5
Ашурматов
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
11
Урунов
20
Эркинов
20
Эркинов
11
Урунов
10
Машарипов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
10
Машарипов
Остались в запасе
Киргизия
Узбекистан
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
13
Artem Priadkin
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЛЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
27
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Киргизия - Узбекистан
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
4
8
Офсайды
2
1
Количество передач
380
633
Сейвы
6
0
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча Киргизия против Узбекистана, 2 тур отборочных матчей на ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Киргизия – Узбекистан

Киргизия – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Узбекистан Киргизия
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