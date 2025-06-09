10 июня на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке пройдет матч десятого тура квалификации чемпионата мира в Азии между сборными Киргизии и ОАЭ. Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: если у ОАЭ сохраняются шансы на выход в следующий этап, то Киргизия уже практически утратила надежды, находясь лишь на пятом месте с 7 очками.

Киргизия

Сборная Киргизии показывает нестабильные результаты. Команда пропускает в каждом из последних пяти матчей, в среднем 2.00 гола за игру. Защитная линия не справляется с давлением соперников, что подтверждают поражения от Узбекистана (0:1) и Ирана (2:3), а также ничья с КНДР (2:2). Однако в атаке команда способна удивить: 7 голов за 5 игр (в среднем 1.40), а лидер нападения Джоэл Коджо продолжает радовать болельщиков стабильной результативностью – 7 голов в 17 встречах. Дома Киргизия может навязать борьбу, но в обороне остается слишком уязвимой.

ОАЭ

Эмиратская сборная выглядит значительно увереннее. После девяти туров у команды 14 очков, третье место в таблице и сильная разница мячей. В атаке она выглядит гораздо эффективнее: 10 голов в 5 играх (2.00 в среднем), а Фабио Лима проводит выдающийся цикл – 8 голов в 13 матчах. Оборона ОАЭ также на высоте: всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр (0.60 в среднем). Особенно показателен последний матч против Узбекистана (0:0), в котором ОАЭ продемонстрировала зрелую и сбалансированную игру. Победа в этой встрече даст команде шанс догнать лидеров группы.

Факты о командах

Киргизия

Пропускает в 5 последних матчах

Средняя результативность – 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем по 2.00 гола

7 очков после 9 туров, 5 место

ОАЭ

В 5 последних играх забивает по 2.00 гола

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

14 очков после 9 туров, 3 место

Последняя игра завершилась нулевой ничьей с Узбекистаном

Личные встречи 0% (0) 25% (1) 75% (3) 3 Забитых мячей 8 0.75 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур Киргизия 1 : 1 ОАЭ Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур ОАЭ 3 : 0 Киргизия Товарищеские матчи. Сборные, ОАЭ 1 : 0 Киргизия Кубок Азии, 1/8 финала ОАЭ 3 : 2 Киргизия

Прогноз на матч Киргизия – ОАЭ

Сборная ОАЭ выглядит явным фаворитом этого противостояния. Команда демонстрирует организованную игру как в атаке, так и в защите. Киргизия способна огрызнуться, особенно играя дома, но уровень обороны не позволяет ей стабильно набирать очки. Учитывая форму Лимы и общую разницу в классе, ОАЭ имеет отличные шансы на победу. Однако оборона Киргизии может снова провалиться, и в таком случае результативный успех гостей станет вполне логичным исходом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу ОАЭ

Рекомендованные ставки: