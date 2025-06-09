Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча Киргизия – ОАЭ: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:44
Киргизия - ОАЭ
10 июн. 2025, вторник 16:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа A, 10 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу ОАЭ
Сделать ставку

10 июня на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке пройдет матч десятого тура квалификации чемпионата мира в Азии между сборными Киргизии и ОАЭ. Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: если у ОАЭ сохраняются шансы на выход в следующий этап, то Киргизия уже практически утратила надежды, находясь лишь на пятом месте с 7 очками.

Киргизия

Сборная Киргизии показывает нестабильные результаты. Команда пропускает в каждом из последних пяти матчей, в среднем 2.00 гола за игру. Защитная линия не справляется с давлением соперников, что подтверждают поражения от Узбекистана (0:1) и Ирана (2:3), а также ничья с КНДР (2:2). Однако в атаке команда способна удивить: 7 голов за 5 игр (в среднем 1.40), а лидер нападения Джоэл Коджо продолжает радовать болельщиков стабильной результативностью – 7 голов в 17 встречах. Дома Киргизия может навязать борьбу, но в обороне остается слишком уязвимой.

ОАЭ

Эмиратская сборная выглядит значительно увереннее. После девяти туров у команды 14 очков, третье место в таблице и сильная разница мячей. В атаке она выглядит гораздо эффективнее: 10 голов в 5 играх (2.00 в среднем), а Фабио Лима проводит выдающийся цикл – 8 голов в 13 матчах. Оборона ОАЭ также на высоте: всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр (0.60 в среднем). Особенно показателен последний матч против Узбекистана (0:0), в котором ОАЭ продемонстрировала зрелую и сбалансированную игру. Победа в этой встрече даст команде шанс догнать лидеров группы.

Факты о командах

Киргизия

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем по 2.00 гола
  • 7 очков после 9 туров, 5 место

ОАЭ

  • В 5 последних играх забивает по 2.00 гола
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • 14 очков после 9 туров, 3 место
  • Последняя игра завершилась нулевой ничьей с Узбекистаном

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
3
Забитых мячей
8
0.75
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Киргизия
1 : 1
10.06.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
ОАЭ
3 : 0
14.11.2024
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные,
ОАЭ
1 : 0
30.12.2023
Киргизия
Кубок Азии, 1/8 финала
ОАЭ
3 : 2
21.01.2019
Киргизия

Прогноз на матч Киргизия – ОАЭ

Сборная ОАЭ выглядит явным фаворитом этого противостояния. Команда демонстрирует организованную игру как в атаке, так и в защите. Киргизия способна огрызнуться, особенно играя дома, но уровень обороны не позволяет ей стабильно набирать очки. Учитывая форму Лимы и общую разницу в классе, ОАЭ имеет отличные шансы на победу. Однако оборона Киргизии может снова провалиться, и в таком случае результативный успех гостей станет вполне логичным исходом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу ОАЭ

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу ОАЭ – коэффициент 6.50
  • Победа ОАЭ – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал ОАЭ больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу ОАЭ
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап ОАЭ Киргизия
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 