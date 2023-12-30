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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Киргизия
ОАЭ - Киргизия: обзор матча 30 декабря 2023
ОАЭ
30.12.2023, суббота, 18:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Киргизия
89'
А. Мабхут (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - Киргизия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мабхут
89'
Замена
М. Омар Аль-Аттас
️️️️
Х. Хашеми
74'
Замена
А. Салех
️️️️
А. Идрис
46'
Замена
️️️️
А. Рамадан
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
25
Зайед Султан
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
12
Халифа Аль-Хаммади
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
6
Абдалла Рамадан
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
ЦП
11
Кайо Канедо
ЦФ
7
Али Салех
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Айзар Акматов
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
11
Кими Мерк
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
11
Бекжан Сагынбаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
0
Omar Hussain Haikal
ЦЗ
18
H. Abbas
ЦП
14
Али Салмин
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
ЦП
0
Eisa Khalfan
ЦФ
23
Султан Адиль
ЦФ
Киргизия
13
Султан Чомоев
ВР
6
Кристиан Браузман
ЦЗ
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
8
Азим Азаров
ЦП
14
Александр Мищенко
ЦП
21
Фархат Мусабеков
ЦП
16
Марсель Исламкулов
ЦФ
9
Бекназ Алмазбеков
ЦФ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦФ
4-3-3
1
Хасейф
25
Султан
12
Аль-Хаммади
4
Хашеми
2
Идрис
6
Рамадан
15
Надер
8
Аль-Зааби
7
Мабхут
7
Салех
11
Канедо
3-2-2-3
1
Токотаев
18
Жыргалбек уулу
5
Акматов
3
Козубаев
12
Абдурахманов
11
Мерк
22
Шукуров
10
Алыкулов
11
Сагынбаев
21
Мерк
7
Кожо
2
Идрис
14
Салех
14
Салех
2
Идрис
4
Хашеми
13
Аль-Аттас
13
Аль-Аттас
4
Хашеми
Остались в запасе
ОАЭ
Киргизия
18
H. Abbas
ЦП
17
Халид Эйса
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
0
Omar Hussain Haikal
ЦЗ
14
Али Салмин
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
ЦП
0
Eisa Khalfan
ЦФ
23
Султан Адиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
13
Султан Чомоев
ВР
6
Кристиан Браузман
ЦЗ
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
8
Азим Азаров
ЦП
14
Александр Мищенко
ЦП
21
Фархат Мусабеков
ЦП
16
Марсель Исламкулов
ЦФ
9
Бекназ Алмазбеков
ЦФ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
Остались в запасе
18
H. Abbas
ЦП
17
Халид Эйса
ВР
22
Khaled Tawhid
ВР
0
Omar Hussain Haikal
ЦЗ
14
Али Салмин
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
ЦП
0
Eisa Khalfan
ЦФ
23
Султан Адиль
ЦФ
Остались в запасе
13
Султан Чомоев
ВР
6
Кристиан Браузман
ЦЗ
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
8
Азим Азаров
ЦП
14
Александр Мищенко
ЦП
21
Фархат Мусабеков
ЦП
16
Марсель Исламкулов
ЦФ
9
Бекназ Алмазбеков
ЦФ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Александр Крестинин
Статистика матча ОАЭ - Киргизия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
6
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
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