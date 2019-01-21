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Расписание матчей
Кубок Азии
ОАЭ - Киргизия
ОАЭ - Киргизия: обзор матча 21 января 2019
ОАЭ
21.01.2019, понедельник, 20:00
Кубок Азии, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Киргизия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Киргизия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
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0 : 0
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