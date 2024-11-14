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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Киргизия
ОАЭ - Киргизия: обзор матча 14 ноября 2024
ОАЭ
14.11.2024, четверг, 19:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Киргизия
15'
А. Сухаил
35'
M. Meloni
89'
А. Сухаил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - Киргизия
Желтая карточка
М. Рашид
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
А. Сухаил
Пас отдал
Ф. Лима
89'
86'
Замена
M. Alygulov
️️️️
В. Кичин
Замена
B. Oliveira
️️️️
К. Канедо
72'
71'
Замена
N. Sarykbaev
️️️️
Г. Алыкулов
Замена
Х. Эбрахейм
️️️️
З. Султан
66'
ГОЛ! 2:0!
M. Meloni
Пас отдал
Ф. Лима
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Сухаил
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
(К)
ВР
18
МакКензи Хант
ЛАЗ
16
Marcus Meloni
ЦЗ
12
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
20
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
15
Яхья Надер
ОП
10
Фабио Лима
АП
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
(К)
ЛЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
21
Кай Мерк
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Максим Лисицын
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
22
Mohamed Adli
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
2
Faris Khalil
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
18
Маджид Рашид
ОП
21
Isam Faiz
ЦП
11
Bruno Oliveira
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
Киргизия
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
20
Nurlan Sarykbaev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
37
Maksat Alygulov
ЦФ
4-2-3-1
17
Эйса
16
12
13
Аль-Аттас
25
Султан
18
Хант
15
Надер
20
Аль-Гассани
10
Лима
9
Сухаил
11
Канедо
3-1-2-2-2
1
Токотаев
18
Жыргалбек уулу
3
Козубаев
2
Кичин
8
Зарыпбеков
12
Абдурахманов
19
Кенжебаев
22
Шукуров
10
Алыкулов
7
Кожо
21
Мерк
25
Султан
19
Эбрахейм
19
Эбрахейм
25
Султан
11
Канедо
11
11
11
Канедо
10
Алыкулов
20
20
10
Алыкулов
2
Кичин
37
37
2
Кичин
Остались в запасе
ОАЭ
Киргизия
1
Али Хасейф
ВР
22
Mohamed Adli
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
2
Faris Khalil
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ОП
21
Isam Faiz
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Максим Лисицын
Остались в запасе
1
Али Хасейф
ВР
22
Mohamed Adli
ВР
4
Халид Хашеми
ЦЗ
2
Faris Khalil
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ОП
21
Isam Faiz
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Junior Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
13
Султан Чомоев
ВР
14
Александр Мищенко
ЛЗ
5
Arslan Bekberdinov
ЦЗ
4
S. Datsiev
ЦЗ
17
Ulanbek Sulaymanov
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Максим Лисицын
Статистика матча ОАЭ - Киргизия
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
21
Офсайды
1
2
Количество передач
392
346
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Mohammad Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi
Посещаемость:
6238
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