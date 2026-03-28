Гаврилов рассказал о состоянии после операции

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов сообщил, что находится в больнице после операции.
Операция не связана с инсультом, который он перенес в мае 2023 года.
«Я сейчас нахожусь в больнице, перенес операцию на сердце, но чувствую себя нормально. Когда выпишут – не знаю, врачи ничего не говорят пока», – сказал 72-летний ветеран футбола.
- Гаврилов дважды становился чемпионом СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака».
- В составе сборной СССР он завоевал бронзовые медали Олимпийских игр-1980 в Москве.
- Гаврилов завершил карьеру в 1997 году в Молдавии. Затем непродолжительное время он был тренером – в частности, возглавлял сборную ДР Конго.
Источник: «Р-Спорт»