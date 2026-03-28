Гаврилов рассказал о состоянии после операции

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов сообщил, что находится в больнице после операции.

Операция не связана с инсультом, который он перенес в мае 2023 года.

«Я сейчас нахожусь в больнице, перенес операцию на сердце, но чувствую себя нормально. Когда выпишут – не знаю, врачи ничего не говорят пока», – сказал 72-летний ветеран футбола.