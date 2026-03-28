Егоров двумя словами объяснил провал Карпина в «Динамо»

28 марта, 15:51
3

Инсайдер Сергей Егоров высказался о неудачном периоде Валерия Карпина в «Динамо» в прошлом году.

«Вижу, что критикуют Нобеля Арустамяна за интервью Карпина. Но не соглашусь. Тут важна предыстория.

В прошлом году пресс-служба РФС попыталась убрать из биографии главного тренера сборной России позорный поход в «Динамо» – количество вопросов по этой теме в интервью с ним было ограничено, и это проговаривалось. Так, как сейчас проговаривается, что в интервью игроков сборной с этого сбора надо обязательно спрашивать про поддержку родных трибун, ЮФЛ и МФЛ (для пресс-служб клубов – я не шучу, это теперь обязательно), но это тема отдельного поста про то, что творит «Мы, коллективный Дюков».

Специалист провалился в клубе, у которого было все и который (специалист) не сумел переварить/переломить ситуацию в отдельно взятом коллективе под себя. Он с работой не справился, и работу эту завалил.

Слушал эту беседу с пониманием, что если человек не может назвать причины – а Нобель продолжал задавать вопросы, что просто супер (и я не согласен с критикой автора в комментах на ютубе конторы Джуманиязова) – значит, надо искать самый простой ответ. Квалификация специалиста.

Если «Динамо» плохо играло с Карпиным осенью, а стало лучше играть с Гусевым, это значит, что Гусев просто лучше подготовил команду. Лучше ли он как тренер, покажет только будущее, но сейчас штаб Гусева лучше подготовил команду», – написал Егоров.

  • 17 ноября тренер покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Еще по теме:
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах» 6
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина 14
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина 1
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (3)
evgevg13
1774704892
всё верно
sochi-2013
1774713956
И вот это вот " Квалификация специалиста" руководит сборной!
andrei-sarap-yandex
1774717372
ГУСЕВ и его ОПГ слили КАРПИНа
Главные новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
19:58
9
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
21:57
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
21:11
1
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
10
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
13
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
1
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
5
