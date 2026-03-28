Егоров двумя словами объяснил провал Карпина в «Динамо»

Инсайдер Сергей Егоров высказался о неудачном периоде Валерия Карпина в «Динамо» в прошлом году.

«Вижу, что критикуют Нобеля Арустамяна за интервью Карпина. Но не соглашусь. Тут важна предыстория.

В прошлом году пресс-служба РФС попыталась убрать из биографии главного тренера сборной России позорный поход в «Динамо» – количество вопросов по этой теме в интервью с ним было ограничено, и это проговаривалось. Так, как сейчас проговаривается, что в интервью игроков сборной с этого сбора надо обязательно спрашивать про поддержку родных трибун, ЮФЛ и МФЛ (для пресс-служб клубов – я не шучу, это теперь обязательно), но это тема отдельного поста про то, что творит «Мы, коллективный Дюков».

Специалист провалился в клубе, у которого было все и который (специалист) не сумел переварить/переломить ситуацию в отдельно взятом коллективе под себя. Он с работой не справился, и работу эту завалил.

Слушал эту беседу с пониманием, что если человек не может назвать причины – а Нобель продолжал задавать вопросы, что просто супер (и я не согласен с критикой автора в комментах на ютубе конторы Джуманиязова) – значит, надо искать самый простой ответ. Квалификация специалиста.

Если «Динамо» плохо играло с Карпиным осенью, а стало лучше играть с Гусевым, это значит, что Гусев просто лучше подготовил команду. Лучше ли он как тренер, покажет только будущее, но сейчас штаб Гусева лучше подготовил команду», – написал Егоров.