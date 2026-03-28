Генич описал Соболева одним словом

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева весной.

У форварда 4 гола в 6 матчах после зимней паузы.

Он забил три мяча в трех последних играх РПЛ.

Всего в сезоне-2025/26 Соболев провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Соболев… Вот его критикуют, плохой мальчик. Да, плохой мальчик. Он этим сейчас подпитывается, ему нравится сейчас эта игра, нравится задираться с аудиторией, давать колкие, едкие комментарии. При том, что он забивает. Если раньше все посмеивались: «Что, что ты несeшь? Дельфин, ныряешь, ты не уровень «Зенита». То сейчас он вправе говорить, потому что действительно забивает.

Но сказать, что он лучший, – ну нет. Я никогда не был большим поклонником таланта, вот именно конструкции и функционала игры Саши Соболева. То, что он добротный, качественный нападающий и здорово себя в «Спартаке» проявлял, даже по цифрам понятно. Сейчас – красавец», – сказал Генич на ютуб-канале «О, родной футбол!».