РФС ввел новые правила для интервью с игроками сборной России

Журналисты теперь обязаны задавать игрокам сборной России вопросы на определенные темы.
«Пресс-служба сборной России перед сбором, предшествующим матчам с Никарагуа и Мали, уведомила медиа о новых правилах интервью с футболистами:
теперь все вопросы игрокам – только по сборной;
в интервью обязательны вопросы по поддержку родных трибун (то есть пресс-служба предполагает, что без наводящих вопросов игроки про зрителей не скажут);
вводится пиар-налог – в интервью обязательны вопросы о развитии молодежного футбола, о ЮФЛ и МФЛ – насколько эти лиги важны для развития футбола».
- Матч Россия – Никарагуа (3:1) прошел накануне в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». На «Бомбардире» есть прямая текстовая трансляция. Ее вел Андрей Ерофеев.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова