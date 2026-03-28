РФС ввел новые правила для интервью с игроками сборной России

Журналисты теперь обязаны задавать игрокам сборной России вопросы на определенные темы.

«Пресс-служба сборной России перед сбором, предшествующим матчам с Никарагуа и Мали, уведомила медиа о новых правилах интервью с футболистами:

теперь все вопросы игрокам – только по сборной;

в интервью обязательны вопросы по поддержку родных трибун (то есть пресс-служба предполагает, что без наводящих вопросов игроки про зрителей не скажут);

вводится пиар-налог – в интервью обязательны вопросы о развитии молодежного футбола, о ЮФЛ и МФЛ – насколько эти лиги важны для развития футбола».