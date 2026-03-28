Канчельскис предсказал клубу РПЛ золотой дубль в этом сезоне

Андрей Канчельскис, бывший футболист «Манчестер Юнайтед», заявил, что «Зенит» может выиграть РПЛ и Кубок России.

«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У команды банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов. Понятно, что в Кубке может случиться всякое. В первую очередь «сине-бело-голубым» стоит опасаться команд, которые ни на что не претендуют в РПЛ – «Динамо» и «Спартак».

У них будет запредельная мотивация на этот турнир. Но у Семака всe равно есть ресурсы для победы в обоих турнирах», – сказал Канчельскис.