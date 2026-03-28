Агент игроков «Ростова» прокомментировал информацию о финансовом бедствии клуба

Андрей Талаев, агент защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и нападающего клуба Егора Голенкова, прокомментировал информацию о финансовых проблемах команды.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что «Ростов» якобы испытывает трудности с финансированием.

По данным источника, клубу не хватает денег на выезды, не оплачены сборы второй команды, а игрокам три месяца не выплачивается зарплата.

После 22 матчей РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в таблице и набрал 22 очка.

«В «Ростове» всегда все непросто в плане финансов, но все потом обязательно отдают. Ничего криминального. Если задержки по зарплате и есть, то они не критичные», – сказал Талаев.