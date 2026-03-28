В ЦСКА рассказали, как проводят Вагнера из футбола

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение форварда Вагнера Лава завершить карьеру.
«Вагнер Лав – это любовь, что называется, один раз и навсегда. Все, кто видел его игру, понимают, что описать все качества этого легендарного футболиста в одной цитате невозможно. Количество положительных эмоций, которое он дал нашим болельщикам, неоценимо.
Мы благодарны Вагнеру за тот период, я бы даже сказал эпоху, которая принесла ЦСКА признание как внутри страны, так и за ее пределами. Игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев, внес огромный вклад в развитие всего нашего футбола.
Наш дом – его дом. Мы все испытали исключительное счастье в мае прошлого года, когда смогли еще раз насладиться игрой Вагнера на гала-матче. И прямо сейчас готовы приоткрыть небольшую тайну. Мы хотим сделать еще один большой праздник, посвященный нашему любимому игроку. Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем», – сказал Бабаев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячам
- Последним клубом Вагнера стал бразильский «Ретро».