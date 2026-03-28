Экс-игрок «Крыльев Советов» забил в матче легенд «Ливерпуля» и «Боруссии»

Сегодня на «Энфилд Роуд» прошел матч легенд английского «Ливерпуля» против легенд дортмундской «Боруссии». У гостей отличился чешский нападающий Ян Коллер.
Более чем двухметровый футболист отличился головой.
«Ливерпуль» в этом матче тренировал немец Юрген Клопп, который по ходу карьеры также работал с «Боруссией». С ней он дважды подряд выигрывал Бундеслигу в прошлом десятилетии.
- 52-летний Коллер завершил карьеру в 2011 году. Его последним клубом был французский «Кан».
- В 2008-2009 годах Ян провел 46 матчей чемпионата России за «Крылья Советов», забил 16 голов.
- За «Боруссию» у Коллера 138 матчей чемпионата Германии, 59 забитых мячей.
- Со сборной Чехии Ян брал бронзу Евро-2004.
- Всего за чехов Коллер провел 91 матч, отличился 55 забитыми мячами.
