Экс-игрок «Крыльев Советов» забил в матче легенд «Ливерпуля» и «Боруссии»

Сегодня на «Энфилд Роуд» прошел матч легенд английского «Ливерпуля» против легенд дортмундской «Боруссии». У гостей отличился чешский нападающий Ян Коллер.

Более чем двухметровый футболист отличился головой.

«Ливерпуль» в этом матче тренировал немец Юрген Клопп, который по ходу карьеры также работал с «Боруссией». С ней он дважды подряд выигрывал Бундеслигу в прошлом десятилетии.