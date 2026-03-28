Колосков заявил, что у России нет сборной

28 марта, 23:18
26

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Никарагуа.

«Я уже давно говорю, что у нас нет сборной команды – только кандидаты. На каждый сбор вызывают четыре-пять новых футболистов, все время кто-то дебютирует, каждый матч начинается с абсолютно экспериментального состава, непривычных сочетаний. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли.

Понятно, что Карпин объяснял, зачем вызывает новых футболистов, просматривает их. Но сборная команда не для Карпина, она для страны. Стране и болельщикам неважно, сколько футболистов просматривает тренер и когда он это делает. Приезжай на матчи, на сборы – беседуй с игроками, с тренерами, просматривай кого нужно. А здесь надо играть, надо, чтобы люди видели футбол, чтобы понимали, что есть сборная. Пока мы не займемся основным составом, мы так и будем просматривать кандидатов.

Пора заканчивать с этим, сформируйте сборную команду. У нас есть прекрасные молодые футболисты, которые уже сейчас востребованы в Европе. Почему из них не создать основу и не начать их наигрывать? Дай бог, через год нам дадут играть на международном уровне – какой состав-то будет? Как они будут друг друга понимать, если практики не было? Клубы же не меняют наполовину свой состав на каждый матч. А мы каждый раз видим другую команду. На мой взгляд, нам уже пора заняться основным составом», – сказал Колосков.

Еще по теме:
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах» 8
Сборные России сыграют в турнире под эгидой УЕФА
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина 14
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (26)
boris63
1774748227
Полностью соглашусь с "Почётным", пора бы уже наигрывать и именно молодёжь, а сейчас получается непонятно, что. Пока есть время необходимо пользоваться этим, а не выражать свои хотелки Карпиным.
Fju-2
1774758628
Фиг знает, может и правильно новых игроков заигрывать, а-то неровен час - спортивное гражданство сменят. "Дай бог, через год нам дадут играть на международном уровне" Тогда лучше Карпина и всех сборников на спичечную фабрику определить, вдруг дай бог, через год наладим контакт с инопланетянами, нужно будет чем-то торговать с ними, ку.
АЛЕКС 58
1774758646
Какой из пуделя тренер? Он больше коммерсант.
biber.ru
1774759461
Какие времена, такой и Карпин.
Volrad777
1774763667
Карпина гнать и только потом результат
Правдоруб100
1774764178
Сколько раз уже писал за прошедшие годы, что Карпин - не тренер!!! Сборная ОПОЗОРИЛАСЬ, но разве это в первый раз? Все её игры при Карпине - это провал, позор и бесчестие!!! Кто держит этого ..... у руля команды, я не понимаю!!!!
odessakmv
1774765642
чтобы создать и наиграть сборную, которая будет играть в официальных матчах, тогда нужно уже сейчас собирать по роддомам и начинать наигрывать U-0 ... увы....
Garrincha58
1774766309
Нет сборной потому что нет тренера
cska1948
1774767134
Неужели не понятно, что пока в сборной нет тренера в ней и не будет команды.
NewLife
1774771294
Сборной нет, а РФС есть - несуразность какая-то.
Главные новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
19:58
9
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
21:57
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
21:11
1
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
13
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
1
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
5
Все новости
