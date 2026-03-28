Семак ответил, на связи ли он с Анчелотти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы своих бразильцев попасть в сборную на чемпионат мира-2026.

«Кто из бразильцев «Зенита» помимо Дугласа Сантоса и Луиса Энрике наиболее близок к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира? Возможно, Нино. Учитывая конкуренцию на той или ной позиции, конечно, атакующая группа очень сильная, не так просто попасть туда. То же самое касается и центра поля. По потенциалу могли бы и Вендел, и Нино побороться, быть одними из кандидатов в расширенном списке. Я думаю, шансы у ребят есть.

Все зависит от главного тренера, какие критерии нужны от игроков, которых он хочет видеть в составе. На связи ли мы с Карло Анчелотти? Нет, не на связи. Думаю, наша связь ему не нужна, он сам принимает решение. У него достаточно информации. Нам не звонил», – сказал Семак.