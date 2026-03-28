Семак ответил, на связи ли он с Анчелотти

28 марта, 22:13
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы своих бразильцев попасть в сборную на чемпионат мира-2026.

«Кто из бразильцев «Зенита» помимо Дугласа Сантоса и Луиса Энрике наиболее близок к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира? Возможно, Нино. Учитывая конкуренцию на той или ной позиции, конечно, атакующая группа очень сильная, не так просто попасть туда. То же самое касается и центра поля. По потенциалу могли бы и Вендел, и Нино побороться, быть одними из кандидатов в расширенном списке. Я думаю, шансы у ребят есть.

Все зависит от главного тренера, какие критерии нужны от игроков, которых он хочет видеть в составе. На связи ли мы с Карло Анчелотти? Нет, не на связи. Думаю, наша связь ему не нужна, он сам принимает решение. У него достаточно информации. Нам не звонил», – сказал Семак.

  • Луис Энрике и Дуглас Сантос сейчас в сборной Бразилии.
  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • В ближайшем матче команда примет «Крылья Советов» (4 апреля).

Еще по теме:
Пловчиха Ефимова отпраздновала победу в Петербурге в майке «Спартака»
Реакция РФС на грубую антизенитовскую ошибку Карасева 5
«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого 14
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Бразилия Анчелотти Карло Семак Сергей
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774726260
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо Анчелотти в нападении заявлять Неймара и Ришарлисона ⚽️
VVM1964
1774733305
Заголовок надо было такой дать - Семак не признался в связи с Анчелотти !)...
власик
1774761794
Анчелотти с Семаком на одном поле с...ть не сядет, не то что на связи. А Вендела и Нинов сборную- если только расширенные списки расширят до 500 игроков
Главные новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
19:58
9
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
21:57
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
21:11
1
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
13
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
1
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
5
