Еще один футболист покинул сборную России

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев не поедет со сборной России в Санкт-Петербург на матч против Мали.
Тренерский штаб национальной команды решил отпустить футболиста в расположение клуба. Игра сборной России с Мали состоится 31 марта.
В пятницу, 27 марта, Валентин Пальцев принял участие в матче против Никарагуа (3:1) и провел на поле 66 минут.
- В этом сезоне Пальцев сыграл за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах.
- После 21 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» идет первым в таблице с 46 очками. На очко отстает петербургский «Зенит».
- Сезон РПЛ возобновится 4 апреля. Больше международных пауз в этом сезоне не будет.
Источник: «РБ Спорт»