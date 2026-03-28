Еще один футболист покинул сборную России

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев не поедет со сборной России в Санкт-Петербург на матч против Мали.

Тренерский штаб национальной команды решил отпустить футболиста в расположение клуба. Игра сборной России с Мали состоится 31 марта.

В пятницу, 27 марта, Валентин Пальцев принял участие в матче против Никарагуа (3:1) и провел на поле 66 минут.