Акинфеев обратился к Вагнеру, завершающему карьеру

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на окончание карьеры бывшего партнера Вагнера Лава.
«Вага, привет! Ну, что сказать. Прочитал новость, что завершаешь карьеру. Конечно, всe это печально, но, как ты знаешь, время не щадит никого. Поэтому мы сейчас за 30 секунд вспомним все моменты, которые прожили. Тот момент, самый главный, наверное, в нашей карьере, 2004 год. С корабля на бал, с самолeта на старый стадион «Динамо». Тут же забил во втором тайме, выйдя на замену, гол «Нефтчи».
Мы прошли в Лигу чемпионов. Ну и, наверное, так пошeл такой светлый для нашей команды и, конечно же, для твоей карьеры. Потому что она неописуема. Не только я так могу сказать, но и все футболисты, которые с тобой играли, что ты настоящий лидер, голеадор. И за те мячи, которые забивал в ЦСКА, честно, я как капитан команды по сей день тебе очень благодарен», – сказал Акинфеев на видео в соцсети.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячам
- Последним клубом Вагнера стал бразильский «Ретро».