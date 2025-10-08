Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил

Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил

Сегодня, 21:21

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий побывал на теннисном матче.

  • Россиянин Даниил Медведев победил американца Ленера Тьена со счeтом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.
  • Они встречались в рамках турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
  • Медведев прошел в четвертьфинал.

Слуцкий после матча пригласил российского теннисиста на базу «Шэньхуа» для восстановления.

– За тобой наблюдал Леонид Викторович Слуцкий, вы дружите, общаетесь. Не знаю, успел ли ты с ним пообщаться или нет, он тебя зовет на базу, сказал, что восстановит тебя за один день. Воспользуешься приглашением?

– Посмотрим, обсудим с командой, я ему напишу. Он мне сказал после матча, слышу кто-то по-русски: «Даня, Даня», где-то справа. Думаю: «Ладно, распишусь. Леонид Викторович? ничего себе!».

Мы с ним руки пожали, но охранник еe откинул, он же не знает кто это. Поэтому посмотрим, как я себя буду чувствовать, во сколько лягу.

От этого всe зависит, потому что в теннис поиграть тоже завтра хочется. А если получится сыграть в теннис, то где их база? Далеко или нет. Посмотрим, но может воспользуюсь.

Еще по теме:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей 5
Генич объяснил, почему Слуцкий не возглавит «Спартак» 5
Реакция агента Сильянова на жесткую критику игрока Слуцким 1
Источник: «Чемпионат»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
22:48
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола
22:39
1
Известны 19 из 48 участников ЧМ-2026
22:22
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара
22:10
1
«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ
21:57
4
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
21:09
2
Стало известно, сколько болельщиков не попали на матч «Кайрат» – «Реал»
20:32
Канчельскис сказал, выиграет ли сборная России у Ирана
20:20
1
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
20:00
7
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
8
Все новости
Все новости
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
21:21
«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
26 сентября
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября
2
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на родине ковида
31 августа
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа
Слуцкий объяснил отъезд из России
19 августа
1
Слуцкий: «У меня есть точка отчисления»
19 августа
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
9 августа
4
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа
1
«Шэньхуа» Слуцкого выиграл 4-й матч подряд в чемпионате Китая
27 июля
2
Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»
25 июля
7
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел в 1/4 финала Кубка Китая
23 июля
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
19 июля
3
Мостовой отреагировал на продление контракта Слуцкого с «Шэньхуа»: «Человек случайно попал в футбол»
18 июля
7
Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Шэньхуа» Слуцкого
17 июля
Семин: «Не исключаю, что Слуцкий возглавит сборную Китая»
16 июля
ФотоСлуцкий продлил контракт с «Шэньхуа»
16 июля
7
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры Суперлиги
29 июня
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил аутсайдера
25 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого победил «Порт» в шанхайском дерби в Кубке
22 июня
2
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
14 июня
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого попал на чемпиона Китая в 1/8 финала Кубка
28 мая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого прошел в 1/8 финала Кубка Китая
21 мая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Китая
17 мая
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Циндао Вест Кост» (4:0) и сохранил лидерство
10 мая
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого догнал лидера чемпионата Китая, победив «Мэйчжоу Хакка» (3:1)
6 мая
Слуцкий объяснил поражение «Шанхай Шэньхуа» от «Чэнду Рончен»
2 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 