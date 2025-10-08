Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий побывал на теннисном матче.

Россиянин Даниил Медведев победил американца Ленера Тьена со счeтом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Они встречались в рамках турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Медведев прошел в четвертьфинал.

Слуцкий после матча пригласил российского теннисиста на базу «Шэньхуа» для восстановления.

– За тобой наблюдал Леонид Викторович Слуцкий, вы дружите, общаетесь. Не знаю, успел ли ты с ним пообщаться или нет, он тебя зовет на базу, сказал, что восстановит тебя за один день. Воспользуешься приглашением?

– Посмотрим, обсудим с командой, я ему напишу. Он мне сказал после матча, слышу кто-то по-русски: «Даня, Даня», где-то справа. Думаю: «Ладно, распишусь. Леонид Викторович? ничего себе!».

Мы с ним руки пожали, но охранник еe откинул, он же не знает кто это. Поэтому посмотрим, как я себя буду чувствовать, во сколько лягу.

От этого всe зависит, потому что в теннис поиграть тоже завтра хочется. А если получится сыграть в теннис, то где их база? Далеко или нет. Посмотрим, но может воспользуюсь.