Семин: «Не исключаю, что Слуцкий возглавит сборную Китая»

Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин высказался о продлении контракта Леонида Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».

«У него в «Шанхае» идeт всe хорошо, он молодец – представляет там российский футбол. В Китае, чтобы предложили новый контракт, нужно выигрывать матчи, трофеи. Он это и делает: мы все надеемся, что Слуцкий со своей командой наконец выиграет ещe и чемпионство. Так почему бы и не продлить контракт сейчас?

Слуцкий во главе сборной Китая в будущем? Я думаю, это реально, потому что он работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры. Поэтому такую возможность я бы не стал исключать», – сказал Семин.