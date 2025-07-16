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Семин: «Не исключаю, что Слуцкий возглавит сборную Китая»

Сегодня, 21:50
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Бывший тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин высказался о продлении контракта Леонида Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».

«У него в «Шанхае» идeт всe хорошо, он молодец – представляет там российский футбол. В Китае, чтобы предложили новый контракт, нужно выигрывать матчи, трофеи. Он это и делает: мы все надеемся, что Слуцкий со своей командой наконец выиграет ещe и чемпионство. Так почему бы и не продлить контракт сейчас?

Слуцкий во главе сборной Китая в будущем? Я думаю, это реально, потому что он работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры. Поэтому такую возможность я бы не стал исключать», – сказал Семин.

  • Россиянин в Шанхае с января 2024 года.
  • За полтора года работы с командой Слуцкий провел 64 матча во всех турнирах, в которых одержал 47 побед.
  • В минувшем сезоне Суперлиги «Шэньхуа» финишировал 2-м.

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Источник: «Советский спорт»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Семин Юрий
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Комментарии (1)
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1752693609
А ему это надо? Всё только ради того, чтобы осуществилась его мечта-влиться в ряды "топовых европейских тренеров -неудачников" во главе сборной Китая??? А так он хоть местечковый герой мегаполиса-лица современного Китая.
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