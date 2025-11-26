Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги чемпионата Китая.

«Шэньхуа» 2-й раз подряд занял 2-е место.

У Слуцкого в декабре истекает контракт.

Сегодня «Шанхай Шэньхуа» проиграл в азиатской Лиге чемпионов.

– В этом году команда снова заняла второе место. Будет ли этот результат мотивировать команду на дальнейший прогресс в следующем году?

– Конечно, обидно упускать чемпионский титул на самом финише два сезона подряд. С другой стороны, в команде появились перспективные молодые игроки, такие как Ян Хаоюй и Лю Чэнъюй. Кроме того, некоторые ветераны и игроки среднего возраста в этом сезоне показали свой лучший футбол за всю карьеру – это У Си, Гао Тяньи и Синъити Чан.

Главной проблемой стало то, что много отсутствовали наши легионеры. Только Тейшейра и Манафа относительно стабильно играли весь сезон. Остальные иностранцы много пропустили из-за травм разной степени тяжести. В некоторых матчах у нас было в распоряжении только два-три легионера.