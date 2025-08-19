Введите ваш ник на сайте
Слуцкий объяснил отъезд из России

19 августа, 19:53
2

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему сейчас не работает в России.

«В «Рубине» делалась ставка на легионеров, в 2022 году бесплатно ушло восемь человек, мы вылетели. Это был травмирующий опыт. Решил, что пока у нас такая ситуация, мне интересно уехать работать за рубеж.

К тому же, у меня был опыт зарубежной работы в Англии и Голландии», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Smarent.

  • Российский тренер проводит 2-й сезон в Китае.
  • В ЦСКА он работал с 2009 по 2016 год, после чего тренировал сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин».
  • Слуцкий дважды брал РПЛ с ЦСКА.

Источник: «Газета.ru»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Интерес
1755624161
То есть,слинял от трудностей.А как же еврейская мудрость "В мире нет солдата злей,чем испуганный еврей"???
Ответить
Burtaze
1755624842
Васяка молодца, держит фасон у узкоплёночных.., не срамит нашу школу..
Ответить
