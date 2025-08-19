Слуцкий объяснил отъезд из России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему сейчас не работает в России.
«В «Рубине» делалась ставка на легионеров, в 2022 году бесплатно ушло восемь человек, мы вылетели. Это был травмирующий опыт. Решил, что пока у нас такая ситуация, мне интересно уехать работать за рубеж.
К тому же, у меня был опыт зарубежной работы в Англии и Голландии», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Smarent.
- Российский тренер проводит 2-й сезон в Китае.
- В ЦСКА он работал с 2009 по 2016 год, после чего тренировал сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин».
- Слуцкий дважды брал РПЛ с ЦСКА.
Источник: «Газета.ru»