Слуцкий объяснил отъезд из России

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему сейчас не работает в России.

«В «Рубине» делалась ставка на легионеров, в 2022 году бесплатно ушло восемь человек, мы вылетели. Это был травмирующий опыт. Решил, что пока у нас такая ситуация, мне интересно уехать работать за рубеж.

К тому же, у меня был опыт зарубежной работы в Англии и Голландии», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Smarent.