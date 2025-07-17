Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Шэньхуа» Слуцкого

Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, допустил трансфер игрока в «Шанхай Шэньхуа».

«Готов ли Кокорин перейти в чемпионат Китая? Если Леонид Викторович позвонит и проявит интерес, я думаю, что Саше будет интересно.

Он готов рассмотреть любое предложение, которое устроит его нынешний клуб, «Арис», в котором он успешен и счастлив, будь-то это «Шанхай Шэньхуа» или другая команда. Сейчас Александр – игрок «Ариса», – сказал Бердышев.