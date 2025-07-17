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  • Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Шэньхуа» Слуцкого

Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Шэньхуа» Слуцкого

Сегодня, 10:49
1

Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, допустил трансфер игрока в «Шанхай Шэньхуа».

«Готов ли Кокорин перейти в чемпионат Китая? Если Леонид Викторович позвонит и проявит интерес, я думаю, что Саше будет интересно.

Он готов рассмотреть любое предложение, которое устроит его нынешний клуб, «Арис», в котором он успешен и счастлив, будь-то это «Шанхай Шэньхуа» или другая команда. Сейчас Александр – игрок «Ариса», – сказал Бердышев.

  • Кокорин в «Арисе» с августа 2022 года.
  • Его статистика: 92 матча, 33 гола, 17 ассистов.
  • Кокорин был чемпионом Кипра в составе «Ариса» в сезоне-2022/23.

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Источник: «Советский спорт»
Китай. Суперлига Кипр. Первый Дивизион Арис Шанхай Шэньхуа Кокорин Александр Слуцкий Леонид
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Комментарии (1)
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fakeid
1752739095
про лимит агент не слышал? 5 в заявке, 4 на поле. сейчас у них 5 легионеров. если только старого гуарина выгонять или рассчитывать на то, что игроки из "дружественной страны" не будут считаться легионерами, как у нас белорусы или казахи. но это вряд ли.
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