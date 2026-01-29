Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий дал комментарий по поводу наказания от Китайской футбольной ассоциации (CFA).

С команды сняли 10 очков перед стартом нового сезона.

Санкции введены в рамках дела о коррупции и договорных матчах.

«Шэньхуа» также оштрафовали на 1 миллион юаней.

Всего были наказаны 11 клубов чемпионата Китая.

– Несколько лет назад в Китае был огромный коррупционный скандал, и огромные сроки, в том числе пожизненные, получили президент федерации и главный тренер сборной. И они поменяли полностью весь судейский корпус.

Разбирательство касается периода с 2015 по 2021 год. Комиссия продолжала разбирательство, никому об этом не говорили. Я прочитал эту новость так же, как и все.

– Многие написали, что не только вы начинаете с минус 10, но и ваш прямой конкурент [«Шанхай Порт»] с минус 5.

– Я скажу больше: не начинают с минуса только клубы, которые были вновь созданы после 2021 года, или которые только в этом году вышли в Суперлигу.

11 клубов получили бан, но мы вместе с «Тяньцзинь Тайгер» самый тяжелый – минус 10. «Бэйцзин Гоань» получили минус 5, «Шаньдун Тайшань» – минус 6.

– Насколько неожиданно такое наказание?

– Максимально неожиданно, максимально болезненно. И наш клуб, и весь китайский футбол прошел огромный путь очищения за этот промежуток времени. Мы взяли двух очень качественных игроков, стараясь бороться за чемпионство уже третий год…

На мой взгляд, это просто несправедливо. В «Шанхай Шэньхуа» не осталось ни одного футболиста и ни одного руководителя с того времени. В нашем клубе новый президент, потому что после этих скандалов поменяли руководство, и наш президент пришел в 2023 году.

– Это возможно оспорить?

– Это невозможно оспорить, потому что шло долгое закрытое коррупционное расследование. Это решение почти на уровне правительства.

– В прошлом году, когда из «Шанхай Порт» ушел Оскар, казалось, что у вас появилась большая мотивация оставаться в чемпионате Китая и выигрывать, потому что конкурент ослаб, а вы, наоборот, становитесь сильнее. Какая у вас мотивация оставаться сейчас?

– Мне позвонили все футболисты. Они отреагировали максимально по-спортивному зло: «Ну и хер с вами! Мы все равно сможем, мы докажем, мы попрем». На данном этапе это выступило объединяющим факторов внутри.

Посмотрим, что из этого на самом деле выйдет и на что можно рассчитывать.

Я посмотрел отрывы прошлых чемпионатов, насколько отыгрываемое отставание минус 10. «Чэнду Жунчэн», который занял третье место – минус 10, команда, которая была чемпионом – минус 5, команда, которая заняла четвертое место – минус 5, «Шаньдун Тайшань», который был пятым – это пять претендентов.

– Не исключено, что если в течение ближайших двух недель вы получите какое-то интересное предложение, то рассмотрите его?

– Я могу сказать, что я уже рассказывал про историю с «Рубином»: мне все говорили, что надо уходить, а я отказывался.

– Вы считаете, что эти истории похожи?

– Там и там форс-мажор, который вы даже не можете предположить, на который не можете закладываться.

Но ситуации разные. Там я потерял всю команду, а здесь команда есть. Мы провели эффективный сбор сейчас. Команда есть.