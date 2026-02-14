Введите ваш ник на сайте
Слуцкий раскрыл свой секрет похудения

Вчера, 17:22
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на ютуб-канале «За деньги» рассказал, как ему удалось похудеть.

– Все замечают, что вы невероятно круто похудели, лучше выглядите и так далее. Рецепт успеха?

– «Оземпик», «Мунджаро», я не скрываю. Я не очень понимаю, когда люди говорят: «Естественная красота, естественное то, естественное се». Мой организм так устроен, что реакцией на стресс было заедание стресса. Каждый год было, что я набираю 10-15 кг, когда работаю тренером, потом еду в детокс-клинику, в отпуске худею на эти 10-12 кг, начинается сезон – опять набираю. Бесконечный цикл, ни к чему не [приводящий].

Сегодня есть препараты, которые просто подавляют твой уровень аппетита. Более того, акции датской компании, которая производит «Оземпик» и «Мунджаро», сейчас самые растущие на мировом рынке. Более того, уже доказано, что это профилактика не только диабета, но и гипертонии, болезни Альцгеймера и так далее.

Никто же не говорит: «Я за естественную красоту, я не буду пользоваться телефоном. Я доорусь до друга в другом городе – он в Ставрополе сидит, я буду орать ему из Москвы». Для меня это оптимальное решение. У меня много знакомых, друзей, которые тоже это делают. Это гарантированная вещь, ты не можешь не похудеть. Хоть ты будешь сопротивляться, ты похудеешь все равно, если ты выполняешь все предписания врача, правильно подобранную дозировку. Поэтому для меня это прямо чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад.

  • Слуцкий в Китае 2 года.
  • Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.
  • В 2015-2016 годах Слуцкий был в сборной России.

Источник: Спортс
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
