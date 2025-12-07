Романов прокомментировал свое будущее в «Спартаке»

У врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова нет понимания, что будет дальше.

Романов назначен в ноябре после отставки Деяна Станковича.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте.

«Мне много задают вопросов про будущее. Мне нечего ответить. Готовлю команду к конкретной игре, думаю только о тренировочном процессе.

По моему будущему – наверняка есть люди, которые ответят на этот вопрос», – сказал Романов.