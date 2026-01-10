Сенников высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал скорый уход Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Несмотря на то что новое руководство «Локомотива» сделало все, чтобы оставить капитана, он своего решения не изменит. Баринов – это человек слова, и если сказал, что перейдет в ЦСКА, значит, перейдет.
Ну, это жизнь. Понятно, что в 29 лет хочется получить хороший контракт, который красно‑синие и предложили. Тут никаких обид со стороны железнодорожников не должно быть. Думаю, у Дмитрия все должно получиться в армейском клубе», – сказал Сенников.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне капитан «Локо» забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
- У него истекает контракт с клубом через полгода.
Источник: «РБ Спорт»