Сенников высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал скорый уход Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Несмотря на то что новое руководство «Локомотива» сделало все, чтобы оставить капитана, он своего решения не изменит. Баринов – это человек слова, и если сказал, что перейдет в ЦСКА, значит, перейдет.

Ну, это жизнь. Понятно, что в 29 лет хочется получить хороший контракт, который красно‑синие и предложили. Тут никаких обид со стороны железнодорожников не должно быть. Думаю, у Дмитрия все должно получиться в армейском клубе», – сказал Сенников.