2 тренера пополнили штаб Евсеева в «Динамо Мх»

«Динамо Мх» усилило тренерский штаб.
«Ильшат Файзуллин назначен старшим тренером команды, Владимир Малышев – тренером вратарей», – сообщили махачкалинцы.
- Ранее пост старшего тренера команды оказался вакантным после завершения сотрудничества с Гораном Алексичем.
- Дмитрий Игнатьев, который ранее был тренером вратарей «Динамо», останется в клубе и продолжит работу в качестве куратора подготовки голкиперов в молодежной команде, «Динамо-2» и детско-юношеской академии.
- В декабре «Динамо Мх» возглавил Вадим Евсеев.
Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»