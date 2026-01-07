Месси объяснил, почему ни от кого не отписывается в соцсетях

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о соцсетях.
«Иногда мне хочется отписаться от кого-нибудь, но я не отписываюсь, потому что знаю, к чему это может привести... Вся эта ерунда имеет последствия.
В этом смысле это то, что беспокоит меня сильнее всего. Мне не нравится, когда меня обсуждают в каком-либо контексте, кроме игры в футбол», – сказал Месси.
- В прошлом году 38-летний форвард провел за «Интер Майами» 49 матчей, забил 43 гола, сделал 26 ассистов.
- Срок контракта Месси с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Olé