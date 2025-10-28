Месси назвал величайших спортсменов в истории

Нападающий «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил, каких спортсменов считает самыми великими в истории.

«Для аргентинцев величайшим кумиром всегда был Марадона. Диего вышел за все рамки и вызывал наибольшее восхищение.

Если говорить о других видах спорта, то же самое я могу сказать о [Майкле] Джордане. Еще я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович. Думаю, все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом.

Наверняка я кого-то забыл. Могу еще выделить нескольких баскетболистов – Леброна [Джеймса] и Стефа [Карри]. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему», – сказал Месси.