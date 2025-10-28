Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Месси назвал величайших спортсменов в истории

28 октября, 19:10
5

Нападающий «Интера Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил, каких спортсменов считает самыми великими в истории.

«Для аргентинцев величайшим кумиром всегда был Марадона. Диего вышел за все рамки и вызывал наибольшее восхищение.

Если говорить о других видах спорта, то же самое я могу сказать о [Майкле] Джордане. Еще я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович. Думаю, все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом.

Наверняка я кого-то забыл. Могу еще выделить нескольких баскетболистов – Леброна [Джеймса] и Стефа [Карри]. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему», – сказал Месси.

Еще по теме:
Месси сделал важное заявление по поводу ЧМ-2026
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
Месси забил «рыбкой» в матче МЛС 3
Источник: NBC News
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761668726
роналду величайший. а ты, гном позорный, уже признанный жулик, украл 4 золотых мяча у снейдера, рибери, ван дейка и левандовского.
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Месси предложили поиграть в чемпионате Афганистана
20:01
Семин сказал, нужно ли Миранчуку возвращаться из США в Россию
Вчера, 11:53
Месси назвал величайших спортсменов в истории
28 октября
5
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
28 октября
1
ВидеоМесси забил «рыбкой» в матче МЛС
25 октября
3
Фото38-летний Месси получил «Золотую бутсу»
25 октября
Реакция Бекхэма на продление контракта Месси с «Интером Майами»
23 октября
1
Месси прокомментировал продление контракта с «Интером Майами»
23 октября
ВидеоМесси продлил контракт с «Интером Майами»
23 октября
1
Месси установил уникальный рекорд в США
22 октября
Клуб Миранчука уволил главного тренера
20 октября
1
38-летний Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярки МЛС и стал лучшим бомбардиром
19 октября
1
Алексей Миранчук одним словом описал Месси
13 октября
38-летний Месси установил рекорд в МЛС
12 октября
В «Интере Майами» намерены воссоединить связку Месси – Суарес – Неймар
11 октября
1
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
7 октября
Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет
7 октября
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
7 октября
В ФИФА подтвердили, что находятся под контролем США
7 октября
5
Экс-защитник «Реала» может стать одноклубником Месси
4 октября
Появился 3-й клуб, против которого Месси не набрал очки в 2+ матчах, рекорд – у команды РПЛ
2 октября
1
Мюллер взял 1-й трофей после ухода из «Баварии»
2 октября
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
1 октября
Шапи удалился спустя 13 минут после выхода на замену
28 сентября
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
26 сентября
1
Бускетс анонсировал завершение карьеры
26 сентября
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
25 сентября
38-летний Месси вышел в лидеры бомбардирской гонки МЛС
21 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 