Месси вручили ключи от американского города

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил ключи от города.
Ему их передал мэр Майами Фрэнсис Суарес на выступлении America Business Forum.
– У меня есть желание вручить этот ключ вам за все, что вы сделали для города, страны, футбольного мира. Спасибо вам.
– Спасибо, я очень польщен. Мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми, живя в этом городе. И для меня большая честь получить эту награду.
- Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.
- Он провел за клуб 84 матча, забив 74 гола и сделав 36 результативных передач.
Источник: ESPN