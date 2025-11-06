Месси вручили ключи от американского города

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил ключи от города.

Ему их передал мэр Майами Фрэнсис Суарес на выступлении America Business Forum.

– У меня есть желание вручить этот ключ вам за все, что вы сделали для города, страны, футбольного мира. Спасибо вам.

– Спасибо, я очень польщен. Мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми, живя в этом городе. И для меня большая честь получить эту награду.