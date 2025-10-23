Реакция Бекхэма на продление контракта Месси с «Интером Майами»

Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм высказался о заключении нового соглашения с Лионелем Месси до 2028 года.

«Мы хотели привести лучших игроков в «Интер Майами» и в итоге сделали это. Нам удалось заполучить лучшего из тех, кто когда-либо играл в футбол. Это показывает нашу приверженность Майами, но также демонстрирует приверженность Лео этому городу, клубу и игре.

Он все так же предан, как и всегда, и все так же хочет побеждать. Мы, как владельцы, чувствуем, что нам очень повезло с тем, что у нас есть футболист, который так сильно любит игру и так много сделал для футбола в этой стране, вдохновил новое поколение талантливых игроков», – заявил Бекхэм.