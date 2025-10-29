Семин сказал, нужно ли Миранчуку возвращаться из США в Россию

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о выступлении Алексея Миранчука в МЛС.

«Атланта Юнайтед» заняла 14 место в регулярном чемпионате и не вышла в плей-офф.

Миранчук провел в 2025 году 33 матча: 6 голов, 3 ассиста.

– Миранчуку всегда можно рассмотреть варианты с другими командами, если есть предложения. То, что «Атланта» не вышла в плей-офф – это большая неудача.

– Стоит ли Алексею вернуться в Россию?

– Он лучше это понимает. У Алексея есть контракт с «Атлантой», он должен его выполнять.

– Для российского футбола Алексей Миранчук – большая звезда?

– Он всегда был звездой. Алексей очень хорошо играл в Италии. Миранчук хорошо себя там проявлял, когда ему давали время.