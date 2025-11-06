Клуб Миранчука назначил экс-тренера «Барселоны»

Херардо Мартино официально стал главным тренером «Атланты Юнайтед».
Он сменил уволенного в октябре Ронни Дейлу
Контракт с 62-летним специалистом заключен до 2027 года.
- Мартино известен по работе в «Барселоне» и «Интер Майами», а также сборных Аргентины и Мексики.
- Он уже возглавлял «Атланту» и выигрывал с ней Кубок МЛС.
- За американский клуб выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
- Из-за плохих результатов воспитанник «Локомотива» задумался о смене команды.
Источник: твиттер «Атланты Юнайтед»