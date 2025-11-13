Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Месси выбрал между «Золотым мячом» и победой на ЧМ

Вчера, 16:16

Нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в блиц-опросе.

– [Выиграть] еще один чемпионат мира или еще один «Золотой мяч»?

– Еще один чемпионат мира.

– Играть в климате Майами или Барселоны?

– Барселоны.

– Сделать хет-трик и проиграть или забить победный гол?

– Забить победный гол.

– Быть тренером или владельцем клуба?

– Владельцем клуба.

– Быть обыгранным пробросом между ног или забить в свои ворота?

– Проброс между ног.

– Забить ударом с углового или с центра поля?

– С углового.

– Играть на позиции защитника или вратаря?

– На позиции защитника.

– Схема 4-4-2 или 4-3-3?

– 4-3-3.

Еще по теме:
Реакция «Барселоны» на визит Месси на «Камп Ноу»
Подробности визита Месси на стадион «Барселоны» 4
Месси посетил стадион «Барселоны» 2
Источник: All About Argentina
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости
01:45
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
01:23
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
01:11
3
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
00:43
1
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Вчера, 23:57
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Все новости
Месси выбрал между «Золотым мячом» и победой на ЧМ
Вчера, 16:16
Все клубы МЛС отказались от Неймара
10 ноября
1
Агент прокомментировал новость об уходе Миранчука из «Атланты»
10 ноября
1
Дубль и ассист 38-летнего Месси принесли «Интеру Майами» выход в 1/4 финала МЛС
9 ноября
В «Атланте» высказались об уходе Алексея Миранчука
7 ноября
Стало известно, почему Миранчук останется в «Атланте»
7 ноября
Клуб Миранчука назначил экс-тренера «Барселоны»
6 ноября
1
Семин отреагировал на желание Миранчука покинуть «Атланту»
6 ноября
ФотоМесси вручили ключи от американского города
6 ноября
2
Миранчук задумался об уходе из клуба МЛС
6 ноября
3
Месси предложили поиграть в чемпионате Афганистана
30 октября
1
Семин сказал, нужно ли Миранчуку возвращаться из США в Россию
29 октября
Месси назвал величайших спортсменов в истории
28 октября
5
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
28 октября
1
ВидеоМесси забил «рыбкой» в матче МЛС
25 октября
3
Фото38-летний Месси получил «Золотую бутсу»
25 октября
Реакция Бекхэма на продление контракта Месси с «Интером Майами»
23 октября
1
Месси прокомментировал продление контракта с «Интером Майами»
23 октября
ВидеоМесси продлил контракт с «Интером Майами»
23 октября
1
Месси установил уникальный рекорд в США
22 октября
Клуб Миранчука уволил главного тренера
20 октября
1
38-летний Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярки МЛС и стал лучшим бомбардиром
19 октября
1
Алексей Миранчук одним словом описал Месси
13 октября
38-летний Месси установил рекорд в МЛС
12 октября
В «Интере Майами» намерены воссоединить связку Месси – Суарес – Неймар
11 октября
1
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
7 октября
Альба объяснил решение закончить карьеру в 36 лет
7 октября
Еще один одноклубник Месси объявил о завершении карьеры
7 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 