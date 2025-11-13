Месси выбрал между «Золотым мячом» и победой на ЧМ

Нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в блиц-опросе.

– [Выиграть] еще один чемпионат мира или еще один «Золотой мяч»?

– Еще один чемпионат мира.

– Играть в климате Майами или Барселоны?

– Барселоны.

– Сделать хет-трик и проиграть или забить победный гол?

– Забить победный гол.

– Быть тренером или владельцем клуба?

– Владельцем клуба.

– Быть обыгранным пробросом между ног или забить в свои ворота?

– Проброс между ног.

– Забить ударом с углового или с центра поля?

– С углового.

– Играть на позиции защитника или вратаря?

– На позиции защитника.

– Схема 4-4-2 или 4-3-3?

– 4-3-3.