Агент прокомментировал новость об уходе Миранчука из «Атланты»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, прояснил будущее игрока в клубе МЛС.

«Была информация, что Алексей якобы недоволен тем, что «Атланта» не вышла в плей-офф. Миранчук – большой профессионал. Он уже не первый год играет в сильных чемпионатах. Ни один игрок не будет делать подобные заявления.

У Алексея есть контракт с «Атлантой», он его выполняет. Да, команда не смогла выйти в плей-офф, но Миранчук тоже понимает, что он где-то недоработал.

Алексей не будет все сваливать на партнеров и выбирать команду, в которой ему комфортно. Эта новость для кликов», – сказал агент.