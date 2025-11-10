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  • Агент прокомментировал новость об уходе Миранчука из «Атланты»

Агент прокомментировал новость об уходе Миранчука из «Атланты»

10 ноября 2025, 15:30
1

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, прояснил будущее игрока в клубе МЛС.

«Была информация, что Алексей якобы недоволен тем, что «Атланта» не вышла в плей-офф. Миранчук – большой профессионал. Он уже не первый год играет в сильных чемпионатах. Ни один игрок не будет делать подобные заявления.

У Алексея есть контракт с «Атлантой», он его выполняет. Да, команда не смогла выйти в плей-офф, но Миранчук тоже понимает, что он где-то недоработал.

Алексей не будет все сваливать на партнеров и выбирать команду, в которой ему комфортно. Эта новость для кликов», – сказал агент.

  • 30-летний Миранчук в «Атланте» с июля 2024 года.
  • Он забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
  • Контракт россиянина с клубом МЛС рассчитан еще на 2 года + включает опцию продления.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Локомотива» – 9 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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zigbert
1762787319
Особых лавров пока не снискал. У нас был бы на лидирующих позициях.
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