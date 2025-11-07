Стало известно, почему Миранчук останется в «Атланте»

Полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из «Атланты Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Он всем доволен в клубе, где является одним из ключевых футболистов.

«Во-первых, Алексей – лидер команды по игровому времени во всех турнирах (2 976) и лучший по количеству результативных действий наряду с нападающим Латте (11).

Во-вторых, Миранчук – второй игрок команды по величине зарплаты (3,6 млн долларов в год, не считая бонусы) после Альмирона (6,05) Его контракт истекает лишь в декабре 2027-го + есть опция продления еще на год.

Даже если бы Леша хотел уйти в другой клуб МЛС, то покупателю пришлось бы найти немалые деньги не только на сам трансфер игрока, но и на его зарплату. А это непросто, учитывая, что строгий потолок зарплат в лиге», – написал журналист Иван Карпов.