Рами выложил фото рыдающего Ди Марии: «Научишь плакать, Анхель?»

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами ответил на критику со стороны полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии.

Ранее Ди Мария обратился к Рами, который назвал мудаком голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса: «Он лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

В ответ на это француз выложил в соцсетях фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины: «Научишь меня, Анхель?».

Мартинес был признан лучшим вратарем победного для Аргентины ЧМ-2022.

Получив «Золотую перчатку», он приложил ее к паху.

Он принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Килиана Мбаппе.

Фото: соцсети Адиля Рами.

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