Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рами выложил фото рыдающего Ди Марии: «Научишь плакать, Анхель?»

    Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами ответил на критику со стороны полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии.

    Ранее Ди Мария обратился к Рами, который назвал мудаком голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса: «Он лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».

    В ответ на это француз выложил в соцсетях фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины: «Научишь меня, Анхель?».

    • Мартинес был признан лучшим вратарем победного для Аргентины ЧМ-2022.
    • Получив «Золотую перчатку», он приложил ее к паху.
    • Он принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Килиана Мбаппе.

    Фото: соцсети Адиля Рами.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Поплачь в другом месте». Ди Мария жестко ответил Рами, который назвал Мартинеса мудаком 3
    Ди Мария показал рождественский семейный стол 4
    Ди Мария сделал татуировку с Кубком мира 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +181

      ЗаЖиМ 8 минут назад

      Петухи ерундой уже занимаются, хотя...после голосования о переигровке, страна, приютившая кучу нихеров, фуле удивляться?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11