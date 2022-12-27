Рами выложил фото рыдающего Ди Марии: «Научишь плакать, Анхель?»

Петухи ерундой уже занимаются, хотя...после голосования о переигровке, страна, приютившая кучу нихеров, фуле удивляться?
Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами ответил на критику со стороны полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии.
Ранее Ди Мария обратился к Рами, который назвал мудаком голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса: «Он лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте».
В ответ на это француз выложил в соцсетях фотографии рыдающего Ди Марии после матчей «ПСЖ» и сборной Аргентины: «Научишь меня, Анхель?».
- Мартинес был признан лучшим вратарем победного для Аргентины ЧМ-2022.
- Получив «Золотую перчатку», он приложил ее к паху.
- Он принес на чемпионский автобус Аргентины куклу с лицом Килиана Мбаппе.
Фото: соцсети Адиля Рами.
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