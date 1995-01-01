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    Экс-защитник «Сочи» Рами готов вернуться в Россию

    Рубен Хавьер Косо Руиз, агент бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами, заявил о готовности своего клиента поиграть в РПЛ.

    «Адиль замечательно чувствует себя в «Боавиште». Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть», – сказал агент.

    • Француз числился в «Сочи» с февраля по май 2020 года.
    • Он не провел ни одного матча из-за травмы.
    • В сентябре владелец сочинского клуба Борис Ротенберг объявил о заключении мирового соглашения с Рами.
    • До этого стороны имели претензии друг к другу из-за зарплаты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2321

      Fusballer 39 минут назад

      Ну и правильно, больше нигде такого бабла не поднимет этот недозащитник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20262

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Первый заход по баблу оказался удачным, понравилось, хочется повторить...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20911

      Боцман59rus 2 часа назад

      Кто бы Ротенберга закрыл, вместе с историей

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      Рейтинг: +8511

      Hektor 84 3 часа назад

      Эти двое еще не до конца Сочи ободрали!!!

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