Экс-защитник «Сочи» Рами готов вернуться в Россию

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами, заявил о готовности своего клиента поиграть в РПЛ.

«Адиль замечательно чувствует себя в «Боавиште». Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть», – сказал агент.