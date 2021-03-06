Экс-защитник «Сочи» Рами готов вернуться в Россию

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами, заявил о готовности своего клиента поиграть в РПЛ.
«Адиль замечательно чувствует себя в «Боавиште». Что касается России, то мы не закрыли для себя эту историю. Мы с Адилем очень любим Россию. Если какой-нибудь клуб из РПЛ сделает нам хорошее предложение, готовы рассмотреть», – сказал агент.
- Француз числился в «Сочи» с февраля по май 2020 года.
- Он не провел ни одного матча из-за травмы.
- В сентябре владелец сочинского клуба Борис Ротенберг объявил о заключении мирового соглашения с Рами.
- До этого стороны имели претензии друг к другу из-за зарплаты.
Источник: «Спорт-Экспресс»