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    Уткин: «Я зауважал Рами. Он первый в России, кому удалось обмануть Ротенбергов. Жив, здоров, останется при деньгах»

    Видеоблогер Василий Уткин выразил уважение защитнику «Сочи» Адилю Рами. Он получит деньги по контракту с клубом, не сыграв ни одного матча.

    «Борис Ротенберг, вы говорите, что Рами вас обманул – скрыл травму. Ну хорошо. В понятийном смысле у меня это вызывает уважение. Человек обманул члена семьи Ротенбергов. В России он первый, кому это удалось. Чтоб он еще уехал жив, здоров, не сел в тюрьму, останется при деньгах... Я зауважал Адиля Рами еще сильнее», – сказал журналист.

    • Рами подписали зимой на правах свободного агента.
    • Защитник – чемпион мира 2018 года.
    • «Сочи» в РПЛ идет десятым.

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +489

      NewLife 1 час назад

      Вспоминается, что в вестерне Maverick с Мелом Гибсоном и Джоди Фостер о шулерской игре в покер во время круиза по реке в конце один из героев говорит: "самое большое наслаждение - это обворовать вора".

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      Рейтинг: +1526

      Genz 1 час назад

      Вася не знает ещё, что Ротенберг аферисту не заплатил и подозрение еврея достаточно,чтобы его не кинули. Боря достал справку от врача в Германии, у которого наблюдался рами,что его травма несовместима с занятиями спортом была ещё до перехода в Сочи и рами скрыл заключение врача на тот момент,которое у рами было. Адвокат афериста в кас подал,но против Бори аргументы зыбки.

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      Рейтинг: +7128

      ilichkadr 1 час назад

      Вася, ну скажи честно, что не только зауважал, но и обзавидовался.

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      Рейтинг: +511

      elessar arnor > ilichkadr 1 час назад

      как и многие, не ищи повода на Васю наехать

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