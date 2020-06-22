Уткин: «Я зауважал Рами. Он первый в России, кому удалось обмануть Ротенбергов. Жив, здоров, останется при деньгах»

Видеоблогер Василий Уткин выразил уважение защитнику «Сочи» Адилю Рами. Он получит деньги по контракту с клубом, не сыграв ни одного матча.

«Борис Ротенберг, вы говорите, что Рами вас обманул – скрыл травму. Ну хорошо. В понятийном смысле у меня это вызывает уважение. Человек обманул члена семьи Ротенбергов. В России он первый, кому это удалось. Чтоб он еще уехал жив, здоров, не сел в тюрьму, останется при деньгах... Я зауважал Адиля Рами еще сильнее», – сказал журналист.