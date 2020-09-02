«Реджина» отказалась от подписания Рами

Переход бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами в «Реджину» сорвался.
Как сообщил спортивный директор итальянского клуба Массимо Тайби, принято решение прекратить переговоры с французом после того, как он не приехал в расположение команды в ранее оговоренный срок.
- «Сочи» расторг контракт с Рами в конце мая.
- Сообщалось, что у него обширная и глубокая травма хряща, которая несовместима с продолжением профессиональной карьеры.
- Ранее игрок уже выступал в Италии за «Милан».
Источник: Corriere dello Sport