«Реджина» отказалась от подписания Рами

Переход бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами в «Реджину» сорвался.

Как сообщил спортивный директор итальянского клуба Массимо Тайби, принято решение прекратить переговоры с французом после того, как он не приехал в расположение команды в ранее оговоренный срок.