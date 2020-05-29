Рами опроверг слух о продаже золотой медали ЧМ-2018

Защитник «Сочи» и чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами опроверг информацию о продаже на аукционе золотой медали ЧМ-2018.
«Моя медаль по-прежнему дома. Надежно храню в большом сейфе вместе с другими наградами», – заявил Рами.
Защитник заявил, что намерен покинуть «Сочи», так как клуб не платит ему зарплату.
- 22 мая на аукционе Julien's Auctions была продана золотая медаль чемпионата мира 2018 года.
- За награду выручили 65 тысяч евро.
- Французы в финале ЧМ обыграли Хорватию со счетом 4:2.
Источник: Инстаграм Адиля Рами