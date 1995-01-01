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    Рами опроверг слух о продаже золотой медали ЧМ-2018

    Защитник «Сочи» и чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами опроверг информацию о продаже на аукционе золотой медали ЧМ-2018.

    «Моя медаль по-прежнему дома. Надежно храню в большом сейфе вместе с другими наградами», – заявил Рами.

    Защитник заявил, что намерен покинуть «Сочи», так как клуб не платит ему зарплату.

    • 22 мая на аукционе Julien's Auctions была продана золотая медаль чемпионата мира 2018 года.
    • За награду выручили 65 тысяч евро.
    • Французы в финале ЧМ обыграли Хорватию со счетом 4:2.

    Источник: Инстаграм Адиля Рами

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1522

      Mister_Tomsk 5 часов назад

      За что ему зп платить?) пздц

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