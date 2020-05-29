Рами опроверг слух о продаже золотой медали ЧМ-2018

Защитник «Сочи» и чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами опроверг информацию о продаже на аукционе золотой медали ЧМ-2018.

«Моя медаль по-прежнему дома. Надежно храню в большом сейфе вместе с другими наградами», – заявил Рами.

Защитник заявил, что намерен покинуть «Сочи», так как клуб не платит ему зарплату.