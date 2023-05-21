Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адиль Рами
Статистика
Адиль Рами - статистика
Завершил карьеру
27 декабря 1985 (40), Бастия
#23 | Защитник
190 см | 88 кг
Франция | Марокко
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Испании 2016
Суперкубок УЕФА 2016
Чемпионат Европы 2016
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок УЕФА 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
20
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Труа
1 : 1
21.05.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
4 : 0
14.05.2023
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Труа
1 : 3
07.05.2023
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
0 : 1
30.04.2023
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
2 : 2
23.04.2023
Труа
1' - 83'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
3 : 1
16.04.2023
Труа
1' - 70'
Франция. Лига 1, 30 тур
Труа
0 : 2
09.04.2023
Клермон
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
1 : 0
01.04.2023
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
2 : 2
19.03.2023
Брест
1' - 70'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2 : 0
12.03.2023
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
2 : 2
05.03.2023
Монако
1' - 66'
31'
Франция. Лига 1, 25 тур
Аяччо
2 : 1
26.02.2023
Труа
1' - 82'
Франция. Лига 1, 24 тур
Труа
0 : 1
19.02.2023
Монпелье
1' - 63'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
5 : 1
15.01.2023
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
0 : 2
11.01.2023
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
2 : 1
13.11.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
4 : 3
29.10.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
1 : 1
16.10.2022
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
3 : 2
09.10.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 2
02.10.2022
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
1 : 0
09.09.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
1 : 1
04.09.2022
Ренн
34' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 4
31.08.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
3 : 1
28.08.2022
Анжер
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 1
19.08.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
0 : 3
14.08.2022
Тулуза
60' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+