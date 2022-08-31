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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Труа
Монако - Труа: обзор матча 31 августа 2022
Монако
31.08.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 4
Завершен
Труа
10'
Г. Марипан
63'
Ю. Фофана
22'
Ф. Тардье (П)
45+3'
В. Одобер
48'
М. Бальде
78'
Й. Салмье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Труа
85'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Ф. Тардье
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Камара
81'
78'
ГОЛ! 2:4!
Й. Салмье
Пас отдал
Х. Шавалерен
71'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
В. Одобер
71'
Замена
И. Угбо
️️️️
М. Бальде
64'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Р. Рипар
64'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
П. Яд
ГОЛ! 2:3!
Ю. Фофана
Пас отдал
К. Дьятта
63'
58'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
Замена
К. Дьятта
️️️️
В. Бен-Йеддер
54'
Желтая карточка
Р. Агилар
48'
48'
ГОЛ! 1:3!
М. Бальде
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
М. Сарр
46'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Вандерсон
46'
Замена
А. Головин
️️️️
Т. Минамино
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Одобер
Пас отдал
М. Бальде
Вторая желтая
Г. Марипан
44'
22'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тардье
Желтая карточка
Г. Марипан
21'
ГОЛ! 1:0!
Г. Марипан
Пас отдал
Т. Минамино
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Труа
93
Готье Гайо
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
3
Марипан
5
Дисаси
5
Сарр
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
18
Минамино
4
Якобс
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
4-1-1-3-1
93
Гайо
19
Бальде
21
Салмье
14
Палмер-Браун
12
Поросо
5
Тардье
26
Куаме
17
Бальде
28
Одобер
37
Яд
9
Рипар
5
Сарр
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
5
Сарр
2
Вандерсон
2
Агилар
2
Агилар
2
Вандерсон
4
Камара
6
Лукас
6
Лукас
4
Камара
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
37
Яд
76
Ларуки
76
Ларуки
37
Яд
28
Одобер
7
Шавалерен
7
Шавалерен
28
Одобер
5
Тардье
5
Дингом
5
Дингом
5
Тардье
9
Рипар
9
Лопеш
9
Лопеш
9
Рипар
17
Бальде
99
Угбо
99
Угбо
17
Бальде
Остались в запасе
Монако
Труа
1
Томас Дидийон
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Жесси Мулен
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Монако - Труа
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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