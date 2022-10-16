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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Аяччо
Труа - Аяччо: обзор матча 16 октября 2022
Труа
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Аяччо
76'
Д. Поросо
88'
М. Эль-Идрисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Аяччо
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Идрисси
Замена
Т. Дингом
️️️️
М. Бальде
87'
86'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Р. Нури
86'
Замена
Т. Мангани
️️️️
М. Кутадье
Замена
П. Яд
️️️️
А. Конте
81'
ГОЛ! 1:0!
Д. Поросо
Пас отдал
Р. Лопеш
76'
75'
Замена
Ю. Белаили
️️️️
Б. Муссити-Око
Замена
А. Брус
️️️️
Т. Бальде
65'
Замена
В. Одобер
️️️️
Р. Рипар
65'
61'
Замена
М. Альфонс
️️️️
Ю. Коне
Желтая карточка
Р. Рипар
53'
46'
Замена
М. Баррето
️️️️
К. Спадануда
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
Я. Ларуки
46'
Желтая карточка
М. Бальде
18'
16'
Желтая карточка
Ю. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Кильян Донг
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
3-4-3
1
Лиш
5
Конте
12
Поросо
23
Рами
76
Ларуки
5
Тардье
7
Шавалерен
19
Бальде
9
Рипар
17
Бальде
9
Лопеш
4-1-1-2-2
1
Лерой
20
Юсуфф
21
Авинел
99
Коне
21
Гонсалес
4
Марчетти
6
Кутадье
7
Нури
17
Спадануда
14
Муссити-Око
9
Эль-Идрисси
76
Ларуки
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
19
Бальде
5
Брус
5
Брус
19
Бальде
17
Бальде
5
Дингом
5
Дингом
17
Бальде
9
Рипар
28
Одобер
28
Одобер
9
Рипар
5
Конте
37
Яд
37
Яд
5
Конте
99
Коне
2
Альфонс
2
Альфонс
99
Коне
6
Кутадье
6
Мангани
6
Мангани
6
Кутадье
17
Спадануда
4
Баррето
4
Баррето
17
Спадануда
7
Нури
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
7
Нури
14
Муссити-Око
11
Белаили
11
Белаили
14
Муссити-Око
Остались в запасе
Труа
Аяччо
93
Готье Гайо
ВР
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Кильян Донг
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Кильян Донг
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Труа - Аяччо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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