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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Труа
Ланс - Труа: обзор матча 09 сентября 2022
Ланс
09.09.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Труа
39'
К. Дансо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Труа
82'
Замена
Л. Агум
️️️️
Ф. Тардье
82'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Т. Бальде
77'
Желтая карточка
Ф. Тардье
Желтая карточка
Д. Кабо
77'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Опенда
72'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Кошта
72'
66'
Замена
П. Яд
️️️️
Э. Палмер-Браун
66'
Замена
А. Конте
️️️️
Р. Лопеш
Замена
С. Фофана
️️️️
Л. Пореба
46'
Желтая карточка
Л. Пореба
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Дансо
Пас отдал
П. Франковски
39'
Замена
П. Франковски
️️️️
Ж. Гради
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
4-2-2-2
30
Самба
21
Айдара
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
8
Пореба
10
Кошта
19
Кабо
17
Опенда
7
Сотока
3-3-1-2-1
93
Гайо
12
Поросо
14
Палмер-Браун
23
Рами
19
Бальде
5
Тардье
76
Ларуки
26
Куаме
17
Бальде
9
Лопеш
99
Угбо
24
Гради
19
Франковски
19
Франковски
24
Гради
8
Пореба
42
Фофана
42
Фофана
8
Пореба
10
Кошта
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Кошта
17
Опенда
16
Букса
16
Букса
17
Опенда
19
Бальде
9
Рипар
9
Рипар
19
Бальде
9
Лопеш
5
Конте
5
Конте
9
Лопеш
5
Тардье
6
Агум
6
Агум
5
Тардье
14
Палмер-Браун
37
Яд
37
Яд
14
Палмер-Браун
Остались в запасе
Ланс
Труа
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
5
Гаэль Какута
АП
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
5
Гаэль Какута
АП
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Ланс - Труа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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