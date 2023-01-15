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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Труа
Лилль - Труа: обзор матча 15 января 2023
Лилль
15.01.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 19 тур
5 : 1
Завершен
Труа
16'
М. Байо
45+2'
Д. Дэвид
47'
М. Байо
75'
А. Вирджиниус
88'
Д. Дэвид
65'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Труа
ГОЛ! 5:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Кабелла
88'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Л. Йоро
77'
Замена
Александро
️️️️
Т. Веа
76'
ГОЛ! 4:1!
А. Вирджиниус
75'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
М. Байо
67'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Балеба
66'
65'
ГОЛ! 3:1!
М. Бальде
Пас отдал
А. Конте
64'
Замена
В. Одобер
️️️️
А. Брус
ГОЛ! 3:0!
М. Байо
47'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дэвид
45'
+2
Желтая карточка
К. Балеба
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Байо
Пас отдал
А. Гомес
16'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Унас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
3-3-1-3
30
Шевалье
18
Диаките
35
Джало
15
Йоро
21
Андре
20
Балеба
7
Гомес
96
Унас
15
Дэвид
18
Байо
22
Веа
3-4-2
1
Лиш
5
Конте
21
Салмье
14
Палмер-Браун
19
Бальде
5
Тардье
7
Шавалерен
76
Ларуки
9
Лопеш
17
Бальде
22
Веа
4
Александро
4
Александро
22
Веа
15
Йоро
6
Фонте
6
Фонте
15
Йоро
20
Балеба
5
Кабелла
5
Кабелла
20
Балеба
18
Байо
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
18
Байо
96
Унас
11
Жегрова
11
Жегрова
96
Унас
5
Брус
28
Одобер
28
Одобер
5
Брус
Остались в запасе
Лилль
Труа
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
93
Готье Гайо
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Лилль - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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