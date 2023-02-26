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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Труа
Аяччо - Труа: обзор матча 26 февраля 2023
Аяччо
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Труа
62'
Ю. Белаили (П)
68'
М. Эль-Идрисси
23'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Труа
Замена
М. Джитте
️️️️
Р. Амума
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Тибиди
️️️️
Р. Лопеш
Замена
М. Альфонс
️️️️
К. Видаль
84'
Замена
Р. Нури
️️️️
Ю. Белаили
83'
82'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
82'
Замена
Р. Рипар
️️️️
В. Одобер
82'
Замена
И. Угбо
️️️️
Д. Поросо
82'
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
А. Рами
Замена
М. Баррето
️️️️
С. Баяла
79'
76'
Вторая желтая
М. Бальде
Желтая карточка
В. Марчетти
76'
71'
Желтая карточка
М. Бальде
ГОЛ! 2:1!
М. Эль-Идрисси
Пас отдал
Р. Амума
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Белаили
62'
Желтая карточка
К. Видаль
51'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Микаэль Баррето
АП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лерой
5
Видаль
21
Гонсалес
21
Авинел
5
Диалло
4
Марчетти
6
Кутадье
11
Белаили
9
Эль-Идрисси
11
Баяла
17
Амума
3-4-3
93
Гайо
23
Рами
21
Салмье
12
Поросо
5
Брус
6
Агум
7
Шавалерен
5
Конте
9
Лопеш
17
Бальде
28
Одобер
5
Видаль
2
Альфонс
2
Альфонс
5
Видаль
11
Баяла
4
Баррето
4
Баррето
11
Баяла
11
Белаили
7
Нури
7
Нури
11
Белаили
17
Амума
2
Джитте
2
Джитте
17
Амума
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
23
Рами
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
23
Рами
28
Одобер
9
Рипар
9
Рипар
28
Одобер
12
Поросо
99
Угбо
99
Угбо
12
Поросо
9
Лопеш
25
Тибиди
25
Тибиди
9
Лопеш
Остались в запасе
Аяччо
Труа
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Аяччо - Труа
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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