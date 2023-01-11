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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Марсель
Труа - Марсель: обзор матча 11 января 2023
Труа
11.01.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
9'
Ч. Мбемба
46'
Ж. Верету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Марсель
Замена
Я. Ларуки
️️️️
Р. Рипар
77'
75'
Замена
П. Гуйе
️️️️
С. Колашинац
75'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Рипар
73'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Р. Куаме
68'
67'
Желтая карточка
Р. Малиновский
67'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
И. Каборе
54'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Желтая карточка
Р. Куаме
48'
46'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Верету
Пас отдал
Д. Ундер
14'
Желтая карточка
И. Каборе
9'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
М. Гендузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
31
Danel Dongmo
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
3-3-1-3
1
Лиш
19
Бальде
14
Палмер-Браун
21
Салмье
5
Конте
7
Шавалерен
5
Брус
26
Куаме
9
Рипар
17
Бальде
9
Лопеш
3-2-3-1-1
13
Лопес
2
Жиго
99
Мбемба
26
Балерди
12
Каборе
23
Колашинац
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
7
Ундер
4
Санчес
9
Рипар
76
Ларуки
76
Ларуки
9
Рипар
26
Куаме
5
Тардье
5
Тардье
26
Куаме
23
Колашинац
18
Гуйе
18
Гуйе
23
Колашинац
12
Каборе
17
Малиновский
17
Малиновский
12
Каборе
4
Санчес
9
Дьенг
9
Дьенг
4
Санчес
Остались в запасе
Труа
Марсель
93
Готье Гайо
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Труа - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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