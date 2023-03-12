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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Труа
Лорьян - Труа: обзор матча 12 марта 2023
Лорьян
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Труа
8'
Б. Дьенг
90+2'
С. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Труа
ГОЛ! 2:0!
С. Диарра
90'
+2
Замена
Ж. Понко
️️️️
Э. Ле Фе
83'
Замена
С. Диарра
️️️️
Р. Февр
83'
82'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Р. Куаме
80'
Желтая карточка
Й. Салмье
78'
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Лопеш
77'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
Замена
Й. Катлин
️️️️
Т. Ле Бри
73'
63'
Замена
М. Бальде
️️️️
В. Одобер
Замена
И. Коне
️️️️
Б. Дьенг
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дьенг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Манноне
25
Ле Гофф
3
Тальби
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
28
Ле Фе
11
Ле Бри
21
Февр
2
Силва
9
Дьенг
3-3-1-3
93
Гайо
23
Рами
21
Салмье
14
Палмер-Браун
5
Брус
7
Шавалерен
5
Конте
26
Куаме
9
Лопеш
9
Рипар
28
Одобер
28
Ле Фе
21
Понко
21
Понко
28
Ле Фе
11
Ле Бри
10
Катлин
10
Катлин
11
Ле Бри
21
Февр
25
Диарра
25
Диарра
21
Февр
9
Дьенг
28
Коне
28
Коне
9
Дьенг
26
Куаме
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
26
Куаме
28
Одобер
17
Бальде
17
Бальде
28
Одобер
9
Лопеш
99
Угбо
99
Угбо
9
Лопеш
Остались в запасе
Лорьян
Труа
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеуш Лиш
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Лорьян - Труа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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